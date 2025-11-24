Мирният план на Тръмп е равнозначен на отстъпки пред Хитлер: Американски сенатор

Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп е "исторически лоша сделка". Той може да се сравни с отстъпките, които прави британският премиер Невил Чембърлейн към германския диктатор Адолф Хитлер преди началото на Втората световна война. Това каза американският сенатор Марк Уорнър (демократ от Вирджиния), заместник-председател на Комисията по разузнаване на Сената, пред Fox News.

Той отбеляза, че документът призовава за "пълна капитулация на Украйна".

"Ясно е, че този план, поне първоначално, е разработен единствено с оглед на позицията на Русия, без позицията на Украйна", отбеляза Уорнър. И добави: "Сега казват, че позицията на Украйна е била взета предвид. Сега президентът отново променя мнението си дали това е окончателно предложение или не. В крайна сметка всички искаме мир, но не искаме мир, с който да бъде възнаграден Владимир Путин."

Уорнър заяви още, че се опасява, че планът би могъл да окуражи китайския лидер Си Дзинпин да предприеме инвазия в Тайван, ако бъде приет.

Планът от 28 точки бе разкритикуван остро и от други водещи републиканци, сред които сенаторите Линдзи Греъм, Мич Макконъл и Роджър Уикър, които настояват администрацията на Тръмп да преосмисли предложението.

"Тези, които си мислят, че оказването на натиск върху жертвата и умилостивяването на агресора ще донесе мир, се заблуждават", написа остро в социалната мрежа Х Мич Макконъл. И предупреди, че авторитетът на САЩ е поставен на карта: "Съюзници и противници ни наблюдават: Ще се противопостави ли Америка на агресията или ще я възнаградим?"

И задава резонния впрос:

"Как ограничаването на отбраната на Украйна срещу бъдеща агресия увеличава вероятността за траен мир?"

