Лудогорец обвърза пореден водещ футболист с нов договор, а той обяви: Ще се борим за титлата до последно!

24 ноември 2025, 15:02 часа 417 прочитания 0 коментара
Ръководството на Лудогорец работи усилено по подновяването на договорите на водещите си футболисти. „Орлите“ съобщиха, че днес пореден основен играч в състава на Пер-Матиас Хьогмо с преподписал своя контракт. Става въпрос за 25-годишното ляво крило на разградчани Кайо Видал. Както е известно, наскоро 14-кратните шампиони на България подновиха договорите на вратаря Серджио Падт и централния нападател Квадво Дуа.

Кайо Видал ще остане в Лудогорец до лятото на 2029-та 

Настоящият контракт на Кайо Видал с Лудогорец бе до лятото. Ръководството на „орлите“ обаче е много доволно от представянето на бразилеца и поради тази причина му е предложило нов договор, който той е подписал. Новото споразумение ще задържи крилото на „Хювефарма Арена“ до лятото на 2029 година. Самият Видал призна пред официалния сайт на Лудогорец, че се чувства страхотно в клуба, а след това добави, че разградчани ще се борят за титлата в Първа лига до последно.

Бразилецът се представя отлично в Лудогорец 

Кайо Видал пристигна в Лудогорец в средата на февруари 2023 година от бразилския гранд Интернасионал. Тогава разградчани платиха 1,6 милиона евро за правата на крилото. До момента кариоката е записал общо 132 мача за „орлите“ във всички турнири, в които се е отчел с 21 попадения и 18 асистенции. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на Видал е 4 милиона евро.

