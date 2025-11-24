Двама арестувани за нападение и обир на сириец в София

Двама мъже, нападнали и ограбили 28-годишен сириец, са били задържани от служители на 1 РУ-СДВР. Сигналът за престъплението е бил подаден от потърпевшия около 18:30 часа на минали петък (21 ноември). По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до кв. "Лозенец", автомобилът преминал през кв. "Христо Ботев", където шофьорът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му взел около 2 000 лева. След това, заедно с водача, го пребил извън таксито.

ОЩЕ: Хвърлял чинии, чупил прозорци: Психично болен вилня в столично заведение

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

Шофьорът на таксито е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка "задържане под стража" за 72 часа, а на 15-годишния е определена мярка "задържане под стража" за срок до 48 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура.