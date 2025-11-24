Новият кмет на Ню Йорк все още счита Тръмп за заплаха за демокрацията

Новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви в интервю, излъчено в неделя по NBC, че все още вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е фашист и заплаха за демокрацията, въпреки че обеща да работи с него за постигане на целите на нюйоркчаните, съобщава Axios. Дори през последните месеци Тръмп заплаши да арестува Мамдани и да лиши Ню Йорк от федерално финансиране. До петък те се обединиха около цените на наемите и разходите за хранителни стоки в Овалния кабинет.

Заплаха за демокрацията

Снимка: Getty images

На въпрос дали Тръмп го е уверил, че няма да изпрати войски в града, Мамдани каза, че е заявил "много ясно, че това, което искаме да направим, е да осигурим обществена безопасност и достъпност, а полицията на Ню Йорк ще го направи".

Припомняме, че коментарите дойдоха след първото посещение на Мамдани в Овалния кабинет като новоизбран кмет, където той и президентът подчертаха общите позиции за справяне с кризата с достъпността на града.

Мамдани, първият избран мюсюлмански кмет на града, определи Тръмп като заплаха както за града, така и за страната.

В събота Тръмп заяви, че все пак ще разположи Националната гвардия в Ню Йорк, "ако имат нужда от нея", но добави, че засега "други места се нуждаят повече от нея".

