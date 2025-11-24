"Орешник" в края на ноември? Има данни за подготовка в Капустин Яр

До 30 ноември, неделя, за 24 часа, е затворено въздушното пространство при Капустин Яр - това става ясно от официално съобщение на руските власти. В Капустин Яр се намира един от най-големите руски полигони за изпитания на ракети - от там беше изстреляна новата руска ракета със среден обсег (по руски твърдения) "Орешник".

Russia has imposed a 24/7 flight ban over the Kapustin Yar test site until Nov 30, likely for missile trials. Monitoring suggests possible launch of the "Oreshnik" ballistic missile. If trajectories pose a threat to Ukraine, air raid alerts may follow. pic.twitter.com/CWUCJgasL3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025

Затварянето на въздушното пространство в района на полигона предполага тест/изпитание на някакво оръжие. Дали става въпрос точно за "Орешник" е друг въпрос - след като имаше един изстрел с ракетата по украинския град Днипро, за който беше коментирано надълго и нашироко, че е бил без бойна глава, ракетата повече не е използвана. Дори има неофициални украински твърдения за неуспешни тестове - защото руснаците не могат да коригират полета на ракетата ако е с бойна глава и съответно насочването страда. Възможно е обаче и да не е тест, а истинско изстрелване.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Телеграм за шест свалени дрона, летящи към руската столица. Росавиация обяви временно спиране на работата и на трите московски летища - "Шереметиево", "Домодедово" и "Жуковски".

