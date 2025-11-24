"Не храни прасето с твоите пари": Нов протестен отпор срещу бюджет 2026 в сряда

"Да не се вдигат осигуровките! Да не се вдига данък дивидент! Да не се тормози бизнесът със СУПТО!" С този призив от "Продължаваме промяната" организират нов протест срещу предложения от управляващото мнозинство проект на бюджет за 2026 г. Събитието в социалните мрежи се разпространява ТУК и е под надслов: #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

"Управляващите се опитват да прокарат набързо скандалния си бюджет за 2026 г. Той ощетява работещите, бизнеса, лекарите, хората в културните институции и всички българи. Облагодетелствани са само бухалките на властта. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ! Няма да дадем по 600 лв. от парите си в касичката на властта. Ще се борим, докато не спрем управляващите. Те се надяват, че ще се откажем. Че ако стане студено и завали дъжд, половината от недоволните няма да дойдат", пишат от ПП.

В понеделник се проведе и протест на КНСБ пред парламента. Снимка: БГНЕС

Заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която ще гледа бюджета на второ четене, е от 14:15 часа, а протестът се събира още в 14:00 ч. пред Ларгото, където ще има голям екран и ще се излъчи заседанието на живо. След това протестните акции започват в 18:00 ч.

"Само заедно можем да спрем ограбването! Няма да им позволим да ни оставят без бъдеще в България. Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи. СПРИ бюджета на мафията", призовават от опозицията.

