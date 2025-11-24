Войната в Украйна:

"Не храни прасето с твоите пари": Нов протестен отпор срещу бюджет 2026 в сряда

24 ноември 2025, 15:28 часа 525 прочитания 0 коментара
"Не храни прасето с твоите пари": Нов протестен отпор срещу бюджет 2026 в сряда

"Да не се вдигат осигуровките! Да не се вдига данък дивидент! Да не се тормози бизнесът със СУПТО!" С този призив от "Продължаваме промяната" организират нов протест срещу предложения от управляващото мнозинство проект на бюджет за 2026 г. Събитието в социалните мрежи се разпространява ТУК и е под надслов: #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

"Управляващите се опитват да прокарат набързо скандалния си бюджет за 2026 г. Той ощетява работещите, бизнеса, лекарите, хората в културните институции и всички българи. Облагодетелствани са само бухалките на властта. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ! Няма да дадем по 600 лв. от парите си в касичката на властта. Ще се борим, докато не спрем управляващите. Те се надяват, че ще се откажем. Че ако стане студено и завали дъжд, половината от недоволните няма да дойдат", пишат от ПП.

Още: Скандал в пленарна зала за прасето-касичка пред парламента (СНИМКИ)

В понеделник се проведе и протест на КНСБ пред парламента. Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Кризата е в сърцата им, а джобове са им пълни“: Дядо Коледа и Снежанка на протеста на КНСБ (ВИДЕО)

Заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която ще гледа бюджета на второ четене, е от 14:15 часа, а протестът се събира още в 14:00 ч. пред Ларгото, където ще има голям екран и ще се излъчи заседанието на живо. След това протестните акции започват в 18:00 ч.

"Само заедно можем да спрем ограбването! Няма да им позволим да ни оставят без бъдеще в България. Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи. СПРИ бюджета на мафията", призовават от опозицията.

Още: "Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
протест Продължаваме промяната Бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес