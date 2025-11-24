Спорт:

Горивата в Северна Македония с нови цени от полунощ

Регулаторната комисия за енергетика, водоснабдяване и управление на битовите отпадъци на Република Северна Македония (RCEW) прие решение за намаляване на цените на дребно на петролните деривати средно с 0,55 % в сравнение с решението от 17 ноември 2025 г., съобщи македонската медия "Телма". Референтните цени на петролните деривати на световния пазар, в сравнение с предходното изчисление, са намалели средно: за бензина с 1,335%, за дизела има увеличение с 1,379%, за екстра лекия петрол също има увеличение с 0,510%, а за мазута има намаление с 3,089 %.

Ето цените

Валутният курс на денар спрямо долара през изминалия период, след който цените са формирани с предишното изчисление, е по-нисък с 0,0455%.

Цените на дребно на бензините EUROSUPER BS-95 и EUROSUPER BS-98 са намалени с 0.50 ден/литър.

Цената на дребно на ЕВРОДИЗЕЛ (D-E V) се увеличава с 0.50 ден/литър. Цената на дребно на екстра леко домакинско олио (EL-1) остава непроменена. Цената на дребно на мазут M-1 NS е намалена с 0.756 ден/кг и вече ще бъде 34.865 ден/кг.

Кога влизат в сила

Обръщаме внимание, че това са максималните цени на петролните деривати към 00:01 ч. на 25 ноември 2025 г. Търговците на едро и дребно на петролни деривати и транспортни горива могат да определят цените на отделните петролни деривати и транспортни горива по-ниски от най-високите установени цени. ОЩЕ: След абсурд с дизел в найлонов плик: БПГА призова хората да не се запасяват с гориво

