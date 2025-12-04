Прическата, на която цял свят се смееше, но има ключова роля за бразилския триумф на Мондиал 2002

186 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Всички помните онази прическа на Роналдо Назарио, нали? Коса, подстригана до нула, но с бретонче тип... Неописуем. Е, същата тази смешна прическа обаче всъщност има сериозна роля за триумфа на Бразилия на Световното първенство през 2002 година в Южна Корея и Япония. Феномена ражда гениалната идея за промяна във външния си вид преди 1/2-финала с Турция. Нападателят обаче не просто е искал да разнообрази визията си. Всъщност смисълът е по-дълбок.

„Първо, тази прическа беше тактически ход. Бях малко контузен и централната тема в навечерието на полуфинала с Турция беше тази контузия. Но след като се появих с тази нова прическа, всички в националния отбор заговориха за новия ми имидж. Ситуацията се отпусна и това ни помогна да стигнем до края и да спечелим Световната купа“, каза бразилецът пред ESPN.

А новата прическа му е на кадем. Роналдо отбелязва гол в началото на второто полувреме срещу "лунните звезди", който е шестият му в турнира. Попадението е достатъчно, за да класира селесао на финал срещу Германия. В спора за титлата отново под светлината на прожекторите попадна Феномена. В Йокахома нападателят наниза гола и донесе златните медали за тима си. Той печели и аградата „Златна обувка“ за най-добър голмайстор на турнира с осем гола.

Иначе, връщайки се на прическата, трябва да каже, че милиони деца по света, след като видяха новата прическа на Роналдо, пожелаха да се подстрижат така. „На връщане в Бразилия, въпреки че станахме световни шампиони, майка ми ми се обади и ме критикува за имиджа ми. Знам, че от този ден, след като се появих публично с този мой нов образ, всички майки на този свят започнаха да ме мразят. Ето сега публично им се извинявам", коментира темата Роналдо.

Автор: Джем Юмеров

