Полицаи спасиха малко кученце, изхвърлено в чувал край Елхово (СНИМКИ)

Полицаи спасиха изхвърлено в чувал малко кученце край Елхово. За благородната постъпка е разказала жена с пост в социалните мрежи. "Днес (13.10.) двама наши съграждани – младши автоконтрольор Велислав Пасков и полицай Божидар Попов – показаха, че служителят на реда не е само пазител на закона, но и човек с голямо сърце". Това споделя Христина Терзиева в публикация в групата "Моето Елхово" във Facebook по информация на Radio 999 BG.

По време на дежурството си двамата полицаи са забелязали подозрителна торба, изхвърлена в близка канавка. В нея се оказало, че има малко кученце – изоставено, насред главния път, което видимо било доста уплашено. Без да се колебаят, те спасяват животинчето от сигурна гибел, разказва Терзиева.

След това полицаите отвеждат кученцето в приюта в близкото село Добрич. Жената изказва благодарност към служителите на реда и подчертава, че "техният жест е пример за това как добротата и отговорността вървят ръка за ръка със служебния дълг".

Засега няма информация кой е човекът, оставил кучето на пътя.

Проблемът с безотговорното отношение към животните в страната

В България често се срещат случаи на изхвърлени животни, което е отражение на безотговорното отношение към тях. Много домашни любимци остават на улицата, без грижи и защита, което поставя под риск тяхното здраве и живот.

В тази ситуация възникват множество важни и сериозни въпроси. Постъпката на двамата полицаи е безспорно заслужава голяма похвала — те действат бързо, смело и с ясното желание да защитят беззащитното животно. Тяхната реакция е пример за отговорност и човечност, които често липсват в подобни случаи.

В същото време обаче остава неясно какви точно са мотивите и психическото състояние на човека, който е способен да извърши такъв жесток и безотговорен акт — изхвърлянето на кучето по този начин.

От една страна, има надежда — кученцето вероятно ще бъде прието в нов дом, където ще получи обич и грижа, които ще помогнат за заличаването на преживяната травма.

От друга страна обаче, остава тревожното опасение дали човекът, извършил това деянието, няма да повтори постъпката си с друго животно Липсата на адекватна реакция и наказание може да подтикне лицето отново към безотговорно поведение спрямо живо същество. Това е сериозен социален проблем, който изисква внимание както от институциите, така и от обществото като цяло.

