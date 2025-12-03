Ще има ли ООН първата си жена генерален секретар?

Ако равенството възтържествува над дискриминацията, следващият генерален секретар на ООН ще е жена. Това заяви бившата вицепрезидентка на Коста Рика и кандидат за поста Ребека Гринспан, предаде Ройтерс.

Миналата седмица стартира процедурата по избор на нов генерален секретар на ООН. Държавите-членки имат възможност да номинират кандидати, които да поемат поста от Антонио Гутериш на 1 януари 2027 г.

Никога жена не е водила ООН

Въпреки богатата си 80-годишна история като организация за мир и сътрудничество, постът генерален секретар на ООН никога досега не е бил заеман от жена.

Според Гринспан този факт няма обяснение, имайки предвид колко много жени имат качествата и квалификацията за тази най-висока позиция.

Призивите жена да бъде следващият генерален секретар на ООН се засилват и стават все по-настоятелни.

Мнозина експерти са на мнение, че най-вероятно това ще бъде представител на Латинска Америка, тъй като приемствеността на поста обичайно следва ротационен принцип между континентите, като сега е ред на Латинска Америка и Карибите.

Освен Гринспан, която е ръководител на Конференцията на ООН за търговия и развитие, сред другите спрягани имена са тези на бившата чилийска президентка Мишел Бачелет и на шефа на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси (Аржентина), предаде БТА.

Източник: Getty Images

Процедурата е открита

С писмо от ръководството на ООН до 193-те страни междуправителствената организация обяви, че търси кандидати с богат опит в международните отношения, дипломацията и езиците.

"Позицията генерален секретар е много важна и изисква най-високи стандарти на работоспособност, компетенции и единство, както и ясен ангажимент към целите и принципите на Хартата на ООН", се казва в писмото, подписано от посланика на Сиера Леоне и настоящ председател на Съвета за сигурност Майкъл Имран Кану и председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок.

Членовете на Съвета за сигурност стартираха официалния процес по селекция, който ще продължи до края на юли, а 5-те постоянни членки с право на вето - САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция, имат ключовата дума по въпроса, отбелязва АФП.

Мандатът е 5-годишен с възможност за еднократно подновяване.