Работодатели и синдикати продължават разговорите за Бюджет 2026

Работодатели и синдикати продължават разговорите по сближаване на позициите си в проектобюджета за 2026 година, предаде БНР. След постигнатото съгласие по част от спорните въпроси във финансовото министерство, акценти на срещата днес са възможностите за увеличение на доходите в обществения сектор и размера на максималния осигурителен доход.

Още: Кой се страхува? Тролове рекламират несъществуващи протести в цялата страна (СНИМКИ)

Какво искат бизнес и синдикати?

Снимка: БГНЕС

Работодателите предлагат редица мерки, които могат да освободят ресурс от бюджета, без да се засягат данъците и осигурителните права. Бизнесът изчислява, че отмяната на автоматичните механизми за определяне на работните заплати ще спести повече от 742 милиона евро.

Още: Какви "оръжия" използваха протестиращите на поредния протест: СДВР с подробна информация

Съкращаването на трайно незаетите щатни бройки и въвеждането на лимити на бонусите ще са с общ ефект повече от 138 милиона евро, а свиването на капиталовите разходи може да осигури още 234 милиона евро.

Мерките включват и запазване на разходите за издръжка на държавния апарат, без средствата за персонал, на нивата от 2025 г., запазване размера на бюджета на съдебната система на нивото от тази година, в т.ч. бюджета на Висшия съдебен съвет, и актуализация на данъчните оценки на имотите.

Общо предложените мерки ще осигурят в бюджета повече от 3 милиарда евро.

От друга страна синдикатите ще преговарят за ръст на доходите с 10%, особено в недофинансираните сектори като земеделие, горско стопанство, Агенцията по храните, БДЖ, "Български пощи."

Няма да отстъпят от увеличението на минималната работна заплата и предлагат увеличение на минималните осигурителни доходи, които не са актуализирани от 10 години.

Още: Локал или заложник е синът на Бобокови: Семейството с коментар за ареста и за партия на Радев