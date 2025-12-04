Пентагонът бие тревога: Хегсет изложил на опасност военни, използвайки Signal

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е изложил на опасност американски военнослужещи, като е използвал приложението за съобщения Signal, за да обсъжда удари в Йемен. Това показва разследване на независим орган в Пентагона, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. В началото на 2025 г. САЩ проведоха военна кампания срещу йеменските бунтовници хуси с мотива да защитят свободата на корабоплаването и международната търговия през Червено море. Бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, Майк Уолц, беше отстранен в началото на май, след разкритията на журналист от списание "Атлантик" който по невнимание бил добавен към дискусионна група в Signal, посветена на тези удари.

ОЩЕ: Подозират министъра на отбраната на Тръмп във военно престъпление - републиканци и демократи започват разследване

Има ли нарушения?

Този път разследването, проведено от независим орган на американското министерство на отбраната, стигна до заключението, че ресорният министър Пийт Хегсет, включен в тази дискусионна група, е изложил армията на опасност.

Разговорът съдържаше съобщения, в които Пит Хегсет разкрива часа на ударите няколко часа преди да се състоят, както и информация за използваното военно оборудване.

Въпреки това министърът не е нарушил правилата за класификация на секретна информация, според разследващата организация. Причината е, че като началник на Пентагона той може да декласифицира информация. Говорителят на Хегсет обаче заяви в "X", че заключенията от разследването представляват "ПЪЛНО оправдаване" на министъра.

ОЩЕ: "Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

"Те доказват това, което знаехме от самото начало - не е била споделена никаква класифицирана информация", смята Шон Парнел. Той увери, че "случаят е приключен".

Разкритията бяха обявени в момент, когато шефът на Пентагона вече е във фокуса на медийното внимание заради ударите, нанесени от американската армия в Тихия океан и в Карибско море, в рамките на кампания за борба с наркотрафика, без да са представени доказателства за връзки между атакуваните кораби и наркокартелите.

ОЩЕ: САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

Администрацията на президента Доналд Тръмп е критикувана за тези удари, чиято законност се поставя под съмнение от експерти. В центъра на неотдавнашната полемика е операция, по време на която американските сили са изстреляли втори залп срещу вече ударен кораб, убивайки оцелелите.

Общо над 80 души бяха убити в тази военна кампания.