Войната в Украйна:

Пентагонът бие тревога: Хегсет изложил на опасност военни, използвайки Signal

04 декември 2025, 06:20 часа 367 прочитания 0 коментара
Пентагонът бие тревога: Хегсет изложил на опасност военни, използвайки Signal

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е изложил на опасност американски военнослужещи, като е използвал приложението за съобщения Signal, за да обсъжда удари в Йемен. Това показва разследване на независим орган в Пентагона, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. В началото на 2025 г. САЩ проведоха военна кампания срещу йеменските бунтовници хуси с мотива да защитят свободата на корабоплаването и международната търговия през Червено море. Бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, Майк Уолц, беше отстранен в началото на май, след разкритията на журналист от списание "Атлантик" който по невнимание бил добавен към дискусионна група в Signal, посветена на тези удари.

ОЩЕ: Подозират министъра на отбраната на Тръмп във военно престъпление - републиканци и демократи започват разследване

Има ли нарушения?

Този път разследването, проведено от независим орган на американското министерство на отбраната, стигна до заключението, че ресорният министър Пийт Хегсет, включен в тази дискусионна група, е изложил армията на опасност.

Разговорът съдържаше съобщения, в които Пит Хегсет разкрива часа на ударите няколко часа преди да се състоят, както и информация за използваното военно оборудване.

Въпреки това министърът не е нарушил правилата за класификация на секретна информация, според разследващата организация. Причината е, че като началник на Пентагона той може да декласифицира информация. Говорителят на Хегсет обаче заяви в "X", че заключенията от разследването представляват "ПЪЛНО оправдаване" на министъра.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

"Те доказват това, което знаехме от самото начало - не е била споделена никаква класифицирана информация", смята Шон Парнел. Той увери, че "случаят е приключен".

Разкритията бяха обявени в момент, когато шефът на Пентагона вече е във фокуса на медийното внимание заради ударите, нанесени от американската армия в Тихия океан и в Карибско море, в рамките на кампания за борба с наркотрафика, без да са представени доказателства за връзки между атакуваните кораби и наркокартелите.

ОЩЕ: САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

Администрацията на президента Доналд Тръмп е критикувана за тези удари, чиято законност се поставя под съмнение от експерти. В центъра на неотдавнашната полемика е операция, по време на която американските сили са изстреляли втори залп срещу вече ударен кораб, убивайки оцелелите.

Общо над 80 души бяха убити в тази военна кампания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
скандал Пентагона Пийт Хегсет таен чат
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес