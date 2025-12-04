Какви "оръжия" използваха протестиращите на поредния протест: СДВР с подробна информация

Граждани се събраха в пространството пред Министерския съвет на протест срещу правителството. На протеста имаше контролно-пропускателни пунктове, на които проверявахме непълнолетни лица. В тях бяха намерени множество маски, боксове, пиратки, като у един от проверените беше намерен и газов пистолет. След проверката на хората те бяха записани и им бяха съставени преписки. Това заяви на брифинг пред медиите главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Проверени са хулигани, облечени по специфичен начин

Снимка: БГНЕС

Георгиев допълни, че преписките ще бъдат изпратени в районните управления по местоизвършване на престъпленията, родителите им ще бъдат извикани и където е необходимо ще бъдат съставяни актове.

На въпрос как решават кого да проверят Георгиев обясни, че проверяват лица с профил на хулигани, облечени по специфичен начин – такива каквито са били видени и на протеста в понеделник.

Вчера разбрахме за провеждане на събитие, което не е заявено по установения ред в Столична община и няма подадено уведомление, посочи Георгиев.

Жена твърди, че синът ѝ е бил неправомерно арестуван на големия протест в София в понеделник, 1 декември. Деси Алексиева обвинява униформените, че са били нарушени правата на момчето, като освен това то е било бито в Пето районно полицейско управление. Бяхме на протеста, с част от петте ми деца. Имам видео и на нападението на полицията и при интерес, мога да го публикувам. След нападението се прибирахме вкъщи, когато разбрах, че големият ми син е арестуван и арестът му излъчен и по bTV, по Нова.

Веднага се насочих към Пето РУ заедно с дъщеря ми и моя приятелка. Обадих се на адвокат Полина Велчева. Бях се подготвила с информация за протеста от страницата на Иван Калчев. Тя потвърди, че идва към Пето. Когато стигнах, поисках сведение дали Ники е там. Казаха, че не знаят. Настоях. Имали 21 задържани и не можели да ги обработят. Отново настоях, потвърдиха, че е там. Часът - 0:06.

Пристигна адв. Велчева и не я допуснаха до клиентите ѝ в продължение на час и половина. Влезе при тях след дълго настояване и при започнали процесуално-следствени действия (зная, че замесените ще отрекат). Имаше грубо и умишлено нарушаване на правата на задържаните. Никой от тях не беше получил възможност за телефонно обаждане или адвокатска защита. Част от родителите научиха, че децата им се намират в Пето едва на следващия ден в 12:00. След този час и половина чакане допуснаха адвокат Велчева, но грубо изблъскаха на два пъти помощник-адвоката от същата адвокатска кантора. Отново грубо погазвайки закона. През това време полицаи от Първо бяха били Ники и момчето, което са задържали с него. Или поне така се разбра.

Малко предистория. Ники е на 21, отива на протеста сам. Разбиват с полицейска палка главата му и той отива пеша до ИСУЛ, където зашиват раната. Ники се връща на протеста. Явно не е бил добре. И го арестуват. Арестуват и момчето, което се опитва да му помогне и с което до този момент не се познават. Сигурно сте видели момичето, на което бяха взели личната карта и „нахрани” подобаващо противозаконно действащите полицаи. Тя е е познавала и двете момчета.

Водят го в Пето и бият и двамата.

Какво се случва в Пето?

Има 21 задържани. Родителите и близките им не получават информация. Но профилът на децата (да, те са деца и на 18, и на 21, и на 26), на никое от тях не отговаря нито вътрешно, нито външно на профила на ултрас. А на всички видеа от протеста се виждаше как се държат и изглеждат провокаторите. Арестувани бяха прибиращи се момчета, момчета, хванати в клопката на последния полицейски щурм. Момчета, заплашени от полицай, че може да ги изкорми, докато си изваждал ножа, за да изреже връзките на анцузите им.

Най-възмутителен обаче е арестът на двете момичета в Пето РУ. Притеснили се от случващото се. Помолили за помощ полицаите и озовали се задържани. И не просто задържани, а оставени в една килия с десет момчета. Закопчани в продължение на цялата нощ и на целия ден с белезници за парното.

Това са само част от разказите, които чух при освобождаването на част от децата днес. Деца, с обвинения за ЕДРО хулиганство с копи-пейст съдържание. Хвърляли бутилки с течност, удряли полицаи, хвърляли строителни материали. Не може всички да са правели едно и също. Най-малкото от всички видеа да видяхте едно момиче в агитките едно момиче да пали?

Като майка искам да извикам – не просто не пипайте децата, а искам да извикам не издевателствайте. Спрете да дехуманизирате тези, които сте задържали. Независимо от имената им, независимо от произхода им, независимо от пола им, независимо от социалното им положение.

И ще завърша с думите на едно от момчетата, единственото, което не получи обвинение. „Не съм ял, не съм пушил, но просто искам да съм тук вън. По-важно е да съм свободен!”

И аз искам моите пет деца да живеят свободни и без страх. Едно от моите деца е смазано и аз съм смазана“.