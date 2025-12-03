Рубио: Не е реалистично да финансираме Украйна с неограничени суми, докато трае войната (ВИДЕО)

"Трябва да се вземе предвид и позицията на Украйна. Те се бориха много смело. Но ние смятаме, че сега е идеалният момент и за двете страни да сложат край на войната. И ако има начин да се преодолее различието между двете страни, ние сме единствените в света, които могат да го направят". Така държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира пред FOX News докъде са стигнали Москва и Киев в мирния процес и с какво помагат Щатите.

Рубио: Ако украинците не искат край на войната, войната ще продължи

Според топ дипломата на Вашингтон решението е на украинските власти. "Ако решат, че не искат да сложат край на войната, тогава войната ще продължи. Но ние ще се опитаме да я прекратим и мисля, че президентът (Доналд Тръмп - бел. ред.) трябва да бъде похвален за това, а не атакуван или критикуван", заяви Рубио.

Украинският президент Володимир Зеленски от дълго време обявява, че Киев иска мир, но не при условията на диктатора Владимир Путин, който не отстъпва от максималистичните си искания. Споразумение, благоприятстващо стопанина на Кремъл, което би му дало целия Донбас, би спряло Украйна по пътя към НАТО и би съкратило армията ѝ, е "червена линия" за Зеленски.

САЩ: Никой не печели войната

"Някои от тези хора имат представата, че нашата политика трябва да продължи да финансира Украйна с неограничени суми, докато трае войната. Това не е реалистично. Това не е реалност. И това няма да се случи. Казваме го отдавна: не можете да поддържате мащаба и обхвата на тази политика. Също така не мисля, че е реалистично Русия да продължи тази война четири или пет години", каза още държавният секретар на САЩ.

❗️Rubio: Some believe we should simply keep funding Ukraine with unlimited sums for as long as it takes… but that doesn’t match reality. https://t.co/sfJ9qNFMKE pic.twitter.com/3juHDg7SdW — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Според него е "логично" да се стигне до заключението, че трябва да се сложи край на войната, "защото никой не печели в традиционния смисъл на думата".

"Руснаците губят 7000 войници на седмица. Добре, 7000 е повече от това, което ние загубихме в някои от войните, в които участвахме. Те губят 7000 войници на седмица само от руска страна, без да споменаваме разрушенията от украинска страна. Това, за което буквално се борят сега, е пространство от около 30 до 50 километра и останалите 20% от региона на Донецк", каза Рубио.

Украйна може да изпревари Русия в икономически план

"И така, това, което се опитахме да направим – и мисля, че постигнахме известен напредък – е да разберем с какво биха могли да се примирят украинците, което да им даде гаранции за сигурност за бъдещето, че никога повече няма да бъдат нападани, да им позволи не само да възстановят икономиката си, но и да просперират като страна, да бъдат страна с растяща икономика. Теоретично, ако се направят правилните неща, след 10 години БВП на Украйна може да бъде по-голям от този на Русия", прогнозира Марко Рубио.

Secretary of State Marco Rubio says that if Ukraine takes the right steps, its GDP could surpass Russia’s within 10 years.



"They are literally fighting over a 30-50 km strip in Donetsk, roughly 20% of the region still under Ukrainian control and now a central issue in… pic.twitter.com/1l61DZ1dqF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025

Той призна, че войната не се води на континента на САЩ, но отхвърли европейските лидери като способни да бъдат медиатори между Москва и Киев. "Ние се ангажираме, защото сме единствените, които могат да го направят. Европейските страни – няма никой друг в света, който може да го направи. Китайците не могат да го направят", бяха точните му думи, цитирани от сайта на Държавния департамент.

