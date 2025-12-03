Подозират министъра на отбраната на Тръмп във военно престъпление - републиканци и демократи започват разследване

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет едва премина през изслушване и потвърждаване на поста в Сената по-рано тази година. Само три месеца по-късно той бързо се забърка в скандала „Signalgate“, след като заедно с други висши американски служители използваха популярното приложение за съобщения Signal, за да обсъждат предстоящи военни удари в Йемен, добавяйки по погрешка главния редактор на списание The Atlantic, разкрил комуникацията им. А сега Хегсет е изправен пред въпроси за използването на неразрешена военна сила.

Нарушил ли е Хегсет законите за въоръжените конфликти?

Поводът - специален оперативен екип е нападнал оцелели от удар по предполагаема лодка на наркотрафиканти край бреговете на Венецуела. Някои конгресмени, сенатори и правни експерти твърдят, че вторият удар е нарушил законите за въоръжените конфликти.

Още: Военният министър на САЩ посети самолетоносача "Джералд Форд" (ВИДЕО)

„Това са сериозни обвинения и затова ще имаме специален надзор“, заяви сенатор Роджър Уикър от Мисисипи - републиканският председател на Комисията по въоръжените сили на горната камара.

Комисиите на Конгреса, които контролират армията, започват разследването на фона на нарастващите призиви от страна на сенатори демократи за оставката на военния министър, който е бивш ТВ водещ от FOX News.

Във вторник Хегсет се позова на „мъглата на войната“, за да се защити за нанесения удар. Той добави, че е имало експлозии и пожар и че не е видял оцелели във водата, когато е била заповядана и изпълнена втората атака.

Все пак подходът към операцията беше в съответствие с указанията на военните под ръководството на Хегсет - бивш офицер от пехотата в Националната гвардия и част от поколението след 11 септември, служил в Ирак и Афганистан. По време на реч през септември той каза следното на необичайна среща на висши военни, които беше събрал от всички краища на света в базата на морската пехота във Вирджиния: „Ние развързваме ръцете на нашите войници, за да сплашват, деморализират, преследват и убиват враговете на нашата страна. Няма повече политически коректни и арогантни правила за водене на бойни действия, само здрав разум, максимална смъртоносност и власт за войниците".

Снимка: Getty Images

Още: Набързо и без обяснения: Безпрецедентна чистка в Пентагона

Сега обаче законодатели, военни и правни експерти твърдят, че атаката от 2 септември граничи с незаконна военна акция.

"Военно престъпление": искат оставката на Пийт Хегсет

„Някой е взел ужасно решение. Някой трябва да понесе отговорността“, заяви сенатор Том Тилис - републиканец от Северна Каролина, който през януари подкрепяше Хегсет до последния момент, след което даде решаващия глас за потвърждаването му на поста.

Крис Ван Холен - сенатор демократ от Мериленд - заговори за "извънсъдебно убийство, равносилно на убийство или военно престъпление", и поиска оставката на Хегсет.

Още: "Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

Тръмп до голяма степен подкрепи своя министър на отбраната (или на войната - както беше преименувано официално ведомството). Но решението на Уикър, на председателя на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите (долната камара) Майк Роджърс и на водещите демократи в комисиите да започнат разследвания показва един от редките случаи, в които ще се осъществи засилен надзор над администрацията на президента.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви, че ударите срещу лодките във Венецуела, които са част от продължаващата кампания на Тръмп срещу наркотрафика в Карибско море, са в рамките на правомощията на държавния глава като главнокомандващ. Тюн отказа да прави оценка на Хегсет.

Министърът има силни съюзници. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс го защити, а сенатор Ерик Шмит - друг близък съюзник на Тръмп - отхвърли критиките към Хегсет като „глупости“ и като част от усилията да се подкопае фокуса на Тръмп върху Централна и Южна Америка.

Още: САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

Министърът предизвика гняв с пост на Франклин Костенурката

Хегсет първоначално се опита да отхвърли доклада за удара, като публикува снимка на анимационния герой Франклин Костенурката, който стреля по лодка от хеликоптер, но това само подхрани критиките към него и разгневи законодателите, които смятаха, че той не взема обвиненията насериозно.

Снимка: Getty Images

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър нарече Хегсет „национален срам“ и добави, че публикацията на министъра на отбраната в социалните мрежи е „нещо, което никой сериозен лидер никога не би помислил да направи“, цитиран от The Washington Post.

Още: САЩ с нова серия смъртоносни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти

Разследването в Конгреса

По-късно тази седмица председателите на комисиите по въоръжените сили, заедно с водещите демократи в комисиите, ще изслушат свидетелство на вицеадмирал Франк Брадли, който според Белия дом е наредил втория удар срещу оцелелите.

Републиканците се въздържаха да дадат оценка на удара, докато не приключат разследването си, но демократите твърдят, че проблемите с Хегсет се трупат отдавна. Сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджиния, припомни бурното изслушване за потвърждаване на Хегсет на поста, по време на което бяха повдигнати въпроси относно управлението му на нестопански организации, както и обвинения в сексуално насилие, злоупотреба и пиене по време на работа. Хегсет се беше заклел да не консумира алкохол, ако бъде потвърден за министър.

Още: Този път в Тихия океан: САЩ удариха поредна лодка на предполагаеми наркотрафиканти (ВИДЕО)