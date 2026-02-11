Спорт:

САЩ спря всички полети от и до летище "Ел Пасо" в Тексас

САЩ са преустановили всички полети от и до международното летище "Ел Пасо" в Тексас поради "специални съображения за сигурността". Това заяви американската Федералната авиационна администрация (ФАА), без да съобщава допълнителни детайли. Летището, което е в непосредствена близост до американската военновъздушна база "Бригс Арми Еърфийлд" и в близост до мексиканския град Хуарес, от другата страна на границата, съобщи, че всички самолети са били приземени.

От информацията става ясно, че ограниченията са били наложени "с кратко предизвестие". В момента ръководството на летището чака допълнителни указания от администрацията.

Полетите са прекратени и във въздушното пространство над близкото селище Санта Тереса в американския щат Ню Мексико, заяви ФАА.

Ограниченията ще бъдат в сила до 21 февруари и ще обхващат радиус от около 19 км от летището без да включва мексиканското въздушно пространство.

За първите 11 месеца на 2025 г. летището е обслужило 3,49 милиона пътници, по официални данни.

