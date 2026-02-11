Легендарна актриса в Холивуд бяга от САЩ заради Доналд Тръмп

Актрисата Шарън Стоун обяви, че обмисля да напусне САЩ, предаде ДПА. Тя е в Австрия, където на 12 февруари ще участва в традиционния Виенски оперен бал по покана на предприемача от сладкарския бизнес Карл Гушлбауер. Стоун, която е активна в социални и политически каузи, каза пред журналисти, че за родината ѝ е сложно време, имайки предвид настоящата ситуация в САЩ. "Определено търся място извън страната", каза Стоун, посочвайки Франция като пример.

Стратегически ход

Снимка: Getty Images

Холивудската звезда посети сладкарската фабрика на домакина си Гушлбауер, която се намира в Санкт Вилибалд. Там Шарън Стоун говори пред журналисти. Тя разкри, че на бала ще бъде със специално направена рокля, дело на италианския дизайнер Валентино, който почина през януари. Стоун каза също, че се наслаждава на сладкишите, но умерено - позволява си по малко тъмен шоколад всеки ден.

Поканата на бизнесмена към актрисата е стратегически ход за връщане на интереса към Виенския оперен бал след смъртта на строителния магнат Рихард Лугнер - Мьортел, който почина през август 2024 г. Дълги години бизнесменът и популярна фигура във виенското общество беше известен с това, че кани американски знаменитости - от Джейн Фонда до Ким Кардашиян, да го съпровождат на бала, предизвиквайки медиен интерес, припомня БТА.