След отвличането на майката на ТВ водеща: Има задържан, но от нея няма и следа

Американската полиция задържа заподозрян за отвличането на майката на известна телевизионна водеща - случай, който получи широк обществен отзвук в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Новината дойде девет дни след като 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Заподозреният също е бил задържан в югозападния американски щат. Засега няма повече подробности по случая.

По-рано Федералното бюро за разследване (ФБР) разпространи видеозапис на маскиран въоръжен мъж, който прониква в дома на Нанси Гътри.

Дъщеря ѝ Савана Гътри е водеща на популярното сутрешно предаване "Днес" по телевизия "NBC News".

Photos and video have emerged from Savannah Guthrie’s mother Nancy abduction. pic.twitter.com/Qk8gPtF9nI — Info Gunz 🔫 (@InfoGunzUSA) February 10, 2026

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна. Вчера Савана Гътри каза, че вярва, че нейната майка е жива.

В дома ѝ бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит каза, че президентът Доналд Тръмп е изгледал видеозаписа с предполагаемия похитител, и призова всички онези, които разполагат с някаква информация, да се свържат с ФБР.

Person detained for questioning over kidnap of US TV anchor's mother.



The detention came the same day the FBI released new photos of an apparent suspect in the casehttps://t.co/dkBQ13c3J6 pic.twitter.com/3CdzPAgoGO — AFP News Agency (@AFP) February 11, 2026