11 февруари 2026, 6:52 часа 253 прочитания 0 коментара
След отвличането на майката на ТВ водеща: Има задържан, но от нея няма и следа

Американската полиция задържа заподозрян за отвличането на майката на известна телевизионна водеща - случай, който получи широк обществен отзвук в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Новината дойде девет дни след като 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Заподозреният също е бил задържан в югозападния американски щат. Засега няма повече подробности по случая.

По-рано Федералното бюро за разследване (ФБР) разпространи видеозапис на маскиран въоръжен мъж, който прониква в дома на Нанси Гътри. 

Дъщеря ѝ Савана Гътри е водеща на популярното сутрешно предаване "Днес" по телевизия "NBC News".

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна. Вчера Савана Гътри каза, че вярва, че нейната майка е жива.

В дома ѝ бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит каза, че президентът Доналд Тръмп е изгледал видеозаписа с предполагаемия похитител, и призова всички онези, които разполагат с някаква информация, да се свържат с ФБР.

Виолета Иванова
