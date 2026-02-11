След масовата стрелба: Канадският премиер отмени пътуването си до Мюнхен

Канадският премиер Марк Карни отмени планираното си пътуване до Конференцията по сигурността в Мюнхен. Решението му идва, след като 9 души бяха убити в Британска Колумбия. Седем от жертвите бяха убити в училище. "След трагичните новини от Тъмблър Ридж, Британска Колумбия, министър-председателят временно ще преустанови планираното си пътуване извън страната", заявиха от кабинета на премиера. По-рано Карни беше обявил, че ще бъде в Мюнхен от 11 до 15 февруари.

Масова стрелба

Канадската полиция съобщи, че във вторник следобед (10 февруари) е била издадена тревога за активен стрелец в средното училище "Тъмблър Ридж". Властите са претърсили училището и първоначално са открили шестима души, без заподозрения, които са били простреляни смъртоносно.

Седми човек, също с огнестрелна рана, е починал по време на транспортирането му към болница.

Полицията "е идентифицирала второ място, за което се смята, че е свързано с инцидента, където са открити още две жертви в жилище".

Канадски медии съобщават, че стрелецът, който също е мъртъв, е бил жена, но в изявлението не се съдържат подробности за заподозрения.