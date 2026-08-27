Бразилия съди Discord за над 90 милиона долара

Бразилското правителство заяви в сряда, че е завело иск срещу чат платформата Discord за 500 милиона реала (97 милиона долара) за неспазване на законите, защитаващи децата и тийнейджърите, съобщава "Ройтерс". Още: По стъпките на Русия: Турция блокира известна платформа за съобщения

В иска се иска от Discord да приведе в съответствие механизмите за безопасност, системите за проверка на възрастта, инструментите за родителски надзор, практиките за модериране на съдържание и комуникационните функции, подлежащи на дневна глоба от 500 000 реала (97 099 долара).

Делото

Делото пред федералния съд идва, след като органът за защита на данните на страната ANPD спря функциите за стрийминг на живо на Discord по-рано този месец поради опасения за безопасността на децата и тийнейджърите.

В изявление Discord заяви, че делото не отразява точно позицията на компанията по отношение на безопасността и спазването на бразилското законодателство.

Discord добави, че е представила на офиса на главния прокурор на Бразилия предложение за подобряване на безопасността на дейността ѝ в страната чрез технически корекции и финансова инвестиция.

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