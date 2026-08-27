Германия се готви да стане част от британските ядрени оръжия

Германия обмисля да помогне за финансирането и защитата на британската ядрена система за възпиране Trident, тъй като Европа се стреми да намали военната си и отбранителна зависимост по отношение на САЩ. Берлин избира курс, при който проучва по-задълбочено ядрено сътрудничество с Великобритания и Франция, вместо да разработва собствени оръжия, коментира авторитетната британска медия The Telegraph.

Още: Русия де факто призна, че следи британските ядрени подводници

Вариантите могат да включват финансиране на бъдещи ядрени способности на Обединеното кралство, подкрепа на програми за подводници или разполагане на германски ПВО системи Patriot за защита. Британската ядрена сила е съсредоточена основно в подводниците Trident.

Междувременно ABC News информира, че американското разузнаване е казало следното - дронът, който се приближи на летището в Лайпциг до самолет, правещ доставки за Украйна, е с характеристики, типични за устройства, използвани от руското военно разузнаване ГРУ.

Властите в Германия подозират, че това е част от руска саботажна операция, насочена към прекъсване на доставките на оръжие за Украйна, въпреки че Кремъл отрича участие. Германия все още не е посочила публично кой носи вината за инцидента.

Още: САЩ засега не харесват британската система за ядрена сигурност "Трайдънт"