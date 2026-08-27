Войната на Тръмп с Иран срина индустрията на втечнения газ на Катар и тази на САЩ спечели ударно

Катар е загубил приблизително 24 милиарда долара приходи от търговия с газ, след като 6 месеца война с Иран, която беше подпалена от американския президент Доналд Тръмп и от Израел на 28 февруари, 2026 година, доведоха до почти пълно спиране на търговията с втечнен природен газ през Ормузкия проток. Катарският износ е намален с 96% спрямо положението преди войната.

Загубата е еквивалентна на около петмесечен доход за страната, въз основа на данни от 2025 година, според изчисления на "Ройтерс", което прави Катар една от най-големите икономически жертви на конфликта между САЩ и Иран.

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Втечнен газ - кой печели?

Зависимостта на Катар от износа на втечнен природен газ го прави особено изложен на прекъсвания на трафика през Ормузкия проток. Държавната компания QatarEnergy обикновено генерира значителни приходи от износ на втечнен природен газ, но доставките са се сринали от началото на войната в края на февруари. Само 18 катарски товара с втечнен природен газ са напуснали Персийския залив през този период, в сравнение с 509 през същия участък година по-рано, според мониторинговата компания ICIS. Два катарски танкера също са били атакувани с дронове.

Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак и Кувейт също претърпяха трудности в износа на петрол, но никой не е регистрирал спад в мащаба, наблюдаван в търговията с втечнен природен газ (LNG) на Катар.

Преди войната Катар доставяше приблизително една пета от световните дневни обеми на втечнен природен газ (LNG). Сривът в катарските доставки отвори място за американските износители, които увеличиха доставките си към Азия. Американските производители на втечнен природен газ (LNG) са подписали 10 сделки на обща стойност 7,27 милиона тона годишно от началото на войната. Venture Global е часто от 6 от тези споразумения, като при 5 от тях трябва да започнат доставки през 2026 г. Общият износ на LNG от САЩ също се е увеличил спрямо предходната година, тъй като влязоха в експлоатация нови експортни терминали.

Допълнителните доставки от САЩ обаче само частично компенсираха загубата на катарски втечнен газ. Европейските хранилища в момента са на най-ниското си ниво на запълване от 2011 година насам.

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