САЩ скърбят за Доли Партън: Тръмп разпореди едноседмичен траур

Знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Това разпореди президентът на САЩ Доналд Тръмп. Легендарната американска кънтри певица почина във вторник (25 август) на 80-годишна възраст.

"Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново", написа Тръмп за Доли Партън в социалната си мрежа Truth Social. Той определи кончината ѝ като "истинска загуба за милиони хора".

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Смъртта на кралицата на кънтри музиката - популярна икона в САЩ, развълнува цялата нация. В. "Ню Йорк таймс" коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност както сред републиканците, така и сред демократите, в една толкова разделена страна.

🙏 ARCHIVE: The great Dolly Parton has died at the age of 80



The country music star was born into a poor family in Pittman Center, Tennessee, in 1946 and began performing and writing music at an early age.



Her popularity in the country music world soared in the 1960s and 1970s,… pic.twitter.com/BwCiuP85Es — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026

Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми със здравето, не посочи причината за смъртта й. Според представители на певицата, цитирани от АФП, обаче тя е починала след "кратка борба с рака".

През месец май легендата на кънтри музиката отмени поредица от планирани концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми.

Тогава слуховете за здравословното й състояние и съобщение от сестра й, призоваващо хората да се молят за Партън, предизвикаха вълнение, което принуди певицата да запише видео, за да докаже, че все още е жива.