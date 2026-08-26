Тръмп: Време е да дадем урок на Канада

"Време да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така." Това каза днес американският президент Доналд Тръмп, само няколко дни след провала на търговските преговори между двете страни. "Имах сделка, която беше доста добра, знаете, доста добра", каза Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

"Те нямат нищо, без което да не можем да минем, ясно? Можем да се справим. Искам да кажа, че има няколко неща, които биха направили положението малко по-неудобно, но можем да ги получим от другаде. И е време да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така", заяви Тръмп.

Припомняме, че в събота, 22 август, той наложи нови мита от 50% върху канадския внос на стойност 20 млрд. долара, след като преговорите между двете страни се провалиха. А Канада вчера отвърна с ответни мита върху годишния внос от САЩ на стойност също около 20 млрд. долара и обяви мерки за подпомагане на бизнеса и работниците.

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