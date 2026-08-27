Кабинетът "Радев":

Иран определи санкциите на САЩ като „икономически тероризъм“

27 август 2026, 6:08 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран определи санкциите на САЩ като „икономически тероризъм“

Иран изпрати писмо до ООН, в което осъжда заплахите на САЩ да наложат още санкции срещу Ислямската република, наричайки това „акт на държавен и икономически тероризъм“, предаде ДПА. Иранският външен министър Абас Арагчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не е успял да постигне целите си по военен път. Още: Иран очаква провал за новите санкции на Тръмп

Правителството на Доналд Тръмп заяви, че планира налагането на нови санкции, включително срещу търговски партньори на Иран, като целта е страната да бъде икономически изолирана.  

Цялата сила на САЩ

Снимка: Getty images

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Американският министър на финансите Скот Бесънт в понеделник заплаши, че всеки, който поддържа икономически отношения с Иран, ще почувства „цялата сила на САЩ“.

Запитан дали американските санкции могат да бъдат приложени и по отношение на Китай, който е основният купувач на ирански петрол, Бесънт заяви, че никой не трябва да се съмнява в решителността на Вашингтон.

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Арагчи подчертава в писмото, което е адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Съвета за сигурност и страните членки на световната организация, че целта на санкциите е да се навреди на цивилното население, като се ограничи достъпът му до храна, лекарства, медицинско оборудване, енергия и други жизненоважни стоки и услуги.

Иранският външен министър призовава Съвета за сигурност и страните членки на ООН да осъдят и отхвърлят „едностранните принудителни мерки и вторичните санкции“ на САЩ. Освен това Арагчи апелира държавите да не спазват ограничителните мерки, а Вашингтон – да престане да притиска трети страни да прекратяват търговските си връзки с Иран.

Китай разкритикува отправените от САЩ заплахи за налагането на санкции и посочи, че икономическа война няма да доведе до решение, а само ще задълбочи конфликтите и ще „наруши световния финансов ред. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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