Колосалната сума, която Левски изпусна с отпадането от Шампионска лига

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Футболният шампион на България Левски не успя да направи последната крачка към основната фаза на Шампионската лига и това има огромно финансово измерение. "Сините" все пак продължават европейското си участие в Лига Европа, но разликата между приходите от двата турнира е колосална. Само гарантираната сума от Шампионската лига е повече от два пъти по-голяма от базовото плащане в Лига Европа.

Над 18 милиона евро чакаха Левски в Шампионската лига

Според официалната схема за разпределение на приходите на УЕФА за цикъла 2024–2027 г. всеки от 36-те отбора, достигнали до основната фаза на Шампионската лига, получава 18,62 млн. евро само като стартова сума. Именно толкова беше гарантираният минимум за Левски при отстраняване на АЕК. Към тези пари можеха да бъдат добавени още 2,1 млн. евро за всяка победа и 700 000 евро за равенство в основната фаза, както и допълнителни средства според крайното класиране и т.нар. value pillar.

Какво получава Левски в Лига Европа?

Отпадането от плейофите на Шампионската лига обаче не означава край на европейската кампания. Левски автоматично продължава в основната фаза на Лига Европа. Тук стартовата сума е 4,31 млн. евро за всеки от 36-те участници. Към нея обаче за отпадналите в плейофа на Шампионската лига се добавя специална компенсация от 4,29 млн. евро. Така само от тези две пера Левски може да разчита на 8,60 млн. евро, преди да бъдат отчетени приходите от резултати, класиране и value pillar.

В Лига Европа всяка победа носи още 450 000 евро, а равенството – 150 000 евро. Има и бонуси според позицията в общото класиране, както и допълнителни плащания при достигане на елиминационната фаза.

Разликата е минимум 10 милиона евро

Най-простото сравнение показва огромната цена на пропуснатия шанс:

Шампионска лига: 18,62 млн. евро стартова сума

Лига Европа: 4,31 млн. евро стартова сума + 4,29 млн. евро компенсация = 8,60 млн. евро

Така само между гарантираните базови плащания разликата е 10,02 млн. евро в полза на Шампионската лига. Към нея трябва да се добавят и потенциалните бонуси от представянето в двата турнира, което означава, че финансовата пропаст може да стане още по-голяма. За Левски това е илюстрация колко скъпа е една единствена крачка в европейския футбол. Въпреки това, "сините" могат да бъдат изключително горди с постигнатото в евротурнирите през сезон 2026/27.

Автор: Стефан Йорданов

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