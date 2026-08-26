Тайни срещи в Русия: Шефът на ЦРУ обсъждал конфликтите в Украйна и Иран

Директорът на ЦРУ на САЩ Джон Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и Иран. Това твърдят американски медии, сред които в. "Уолстрийт джърнъл". Телевизия CBS обяви, че Ратклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче каза, цитиран от ТАСС, че няма планирана среща между руския президент Владимир Путин и шефа на ЦРУ.

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Новинарският сайт "Аксиос" написа, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони в Русия - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

Според специализирания сайт Flightradar24 самолетът вече е отпътувал от Москва.

В. "Уолстрийт джърнъл" цитира експерти,които твърдят, че една от целите на посещението е била да бъде проверена готовността на Русия за преговори, предвид факта, че дипломатическите усилия на САЩ засега не дават резултат. Друга възможна тема е сътрудничеството между Москва и Техеран и по-конкретно евентуалното предаване на разузнавателна информация, довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.