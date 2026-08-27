Комисия в парламента изслушва кандидатите за управител на НЗОК

Депутатите от здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса, предаде БНР. Новите процедури за избор на ръководство на НЗОК бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди два месеца. Към момента Касата се ръководи от избрания от мнозинството за подуправител д-р Асен Меджидиев. Още: Станаха ясни кандидатите за управител и подуправител на НЗОК

Кои са кандидатите?

За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати – хирургът д-р Владимир Даскалов, издигнат от "Прогресивна България", и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от "Продължаваме промяната".

Според представените документи д-р Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването.

Другият кандидат - Станимир Михайлов, има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП.

Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от “Прогресивна България”. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса.

Изслушването ще се излъчва в интернет от 14:30 ч.

Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати.

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