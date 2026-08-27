След наводненията в Непал: Жертвите растат, а стотици са в неизвестност (ВИДЕА)

Броят на жертвите на наводненията в Непал и Тибет нарасна до 160, а около 900 души са в неизвестност. Потвърдена е смъртта на 157 в Непал и трима в Тибет, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Веднага след тази информация излезе нова - общо 162 загинали, едва ли тя е окончателна. Спасителните операции продължават, но разрушените пътища и мостове, както и прекъсванията на комуникациите, сериозно затрудняват достъпа до засегнатите райони.

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Според правителството на Непал 484 туристи са в неизвестност, включително 391 чуждестранни граждани. Руското посолство в Непал съобщи, че в зоната на бедствието е имало най-малко четирима граждани на Руската федерация, с които към момента е изгубена връзка.

Освен това властите в Непал съобщават за 85 изчезнали служители на армията и полицията, както и за около 60 служители на хидроенергийни съоръжения. От китайска страна, в окръг Джиронг (Тибетски автономен район), властите съобщават за 265 изчезнали лица. Така общият брой на хората, чието местонахождение остава неизвестно, може да достигне близо 900.

53-ма украинци са обявени за изчезнали, съобщи пред журналисти официалният говорител на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий, позовавайки се на данни от непалската полиция.

Непалският район Расува пострада особено тежко. Потокът от вода и кал разруши къщи, пътища, мостове и енергийни съоръжения. Районът е и маршрут за туристи и поклонници, пътуващи към планината Кайлаш.

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На китайска територия калното свлачище повреди граничния пункт „Гиронг“ и прекъсна пътните връзки, както и електрозахранването и комуникациите. Председателят на Китайската народна република Си Дзинпин разпореди провеждането на мащабни спасителни операции и евакуацията на хора от опасните зони.

По-рано беше съобщено, че вероятната първопричина за внезапното наводнение е срутване на лед и скали, блокирали река Лхенде в Непал, след което водната маса се е свлекла надолу по долината.