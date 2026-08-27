Руските ракети и дронове пак удрят - Киев, Одеса, Запорожие, Полтава. Данни за дрон и към Румъния

Поредна масирана руска комбинирана въздушна атака е ударила Украйна тази нощ. Засега подробностите са оскъдни, но както официалният канал на украинските ВВС, така и украински мониторингови канали като "Николаевски Ваньок" и "Труха" съобщават за изстреляни руски балистични ракети по украинската столица Киев, руски баражиращи боеприпаси (ракети-дронове) "Бандерол", включително по Одеса – поне 10 по неофициална информация, както и множество руски далекобойни дронове.

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Според малкото дотук информация градчето Бровари в Киевска област отново е цел на руската въздушна война – там има множество логистични бази. В Киев са се чули взривове, уточнява "Труха", като твърди, че е имало поне 4 изстреляни балистични ракети. Стрелба с балистични ракети от руска страна е имало и към град Запорожие, както и към Полтава и Кременчук – поне 3 балистични ракети. Отделно има информация за стрелба с руски противокорабни ракети "Оникс".

Военновременните ръководители на Одеска и Полтавска област Олег Кипер и Виталий Дякивнич потвърдиха за атаките в официалните си канали в Телеграм, с предупреждения към хората да потърсят укритие.

И още - "Николаевски Ваньок" съобщава за реактивен дрон, който е отишъл през украинското дунавско пристанище Рени към Румъния. Вчера румънското министерство на отбраната съобщи, че е засякло неидентифициран летящ обект на 8 километра от румънското въздушно пространство именно в района на Рени – счита се, че обектът е бил дрон.

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