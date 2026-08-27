"Страх от технологична заплаха от Китай": Тръмп обяви извънредно положение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в сряда изпълнителна заповед, с която обявява национално извънредно положение и забранява използването на някои чуждестранни устройства в американската електрическа мрежа. Това са съобщили от Белия дом, цитирани от "Ройтерс". Заповедта цитира това, което Белият дом определи като "необичайна и изключителна чуждестранна заплаха", породена от произведени в чужбина системи за големи мощности, които могат да представляват уязвимост за националната сигурност. Още: Иранските дронове на Русия са станали още по-опасни - с любезното съдействие на Китай

Заповедта на Тръмп

Заповедта на Тръмп, най-новият пример за подхода на Вашингтон за справяне с технологичните заплахи, породени от Китай, следва решението на Европейската комисия (ЕК) по-рано тази година да забрани използването на произведени в Китай инвертори в публично финансирани енергийни проекти.

Миналата година Ройтерс съобщи, че американски експерти, които разглобяват оборудване, свързано към мрежи, за да проверят за проблеми със сигурността, са открили нелоялни комуникационни устройства, които не са посочени в продуктовата документация, в някои китайски инвертори за слънчева енергия.

"Аз... установявам, че ситуацията по отношение на чуждестранните доставки на електрическо оборудване за системи за захранване на едро представлява необичайна и извънредна заплаха, чийто източник е изцяло или съществена част извън Съединените щати, за националната сигурност, външната политика и икономиката на Съединените щати и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха", заяви Тръмп в заповедта.

Съгласно заповедта, определено произведено в чужбина електрическо оборудване за системи за захранване на едро, включително критичен софтуер и цифрови възможности, които биха могли да представляват рискове за киберсигурността или експлоатацията, няма да бъде закупувано или инсталирано в Съединените щати, се казва в изявление на Белия дом.

Заповедта също така изисква от министъра на енергетиката на САЩ да наложи условия, за да се отговори на опасенията, установени от администрацията на Тръмп.

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