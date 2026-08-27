Кабинетът "Радев":

1/3 от началниците да бъдат жени: Народното събрание гласува важни промени

27 август 2026, 6:44 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
1/3 от началниците да бъдат жени: Народното събрание гласува важни промени

дна трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене, предаде БНР. Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Още: "Полагаме усилия консултациите да започнат незабавно": ПП и ДБ може да се обединят около кандидати за ВСС (ВИДЕО)

Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, със и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби.

Други промени в законите

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Промените в Закона за висшето образование пък предвижда таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20 на сто.

Депутатите ще гласуват и законопроекта за ратификация за продължаване срока на споразумение между Държавна агенция "Национална сигурност" и Организацията на обединените нации, представлявана от службите на ООН по наркотиците и престъпността, за управление и за информационни технологии. 

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Целта е продължаване на ефективното функциониране на специализираната софтуерна система за анализ на финансово-разузнавателната информация, разработена от Службата по наркотиците и престъпността на ООН и инсталирана в ДАНС. Таксата за поддръжка на софтуерния продукт е в размер на 60 000 щатски долара годишно.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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