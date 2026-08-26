Гилотина в реален размер в колата: Мъж вдигна на крак полицията пред Капитолия

Мъж беше арестуван във Вашингтон, след като в задната част на пикапа му бе открита гилотина в реален размер, съобщи полицията в американската столица, цитирана от Франс прес. Колата му е била забелязана вчера близо до сградата на Капитолия и на Върховния съд на САЩ, в зона, където паркирането е забранено, уточни полицията на Капитолия, където се намира Конгресът на САЩ.

"Заподозреният - Филан Там Дуй Ли, от град Джулиън в щата Калифорния, беше арестуван за пренасяне на опасно оръжие предвид притежанието на гилотината", допълват органите на реда.

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Ли е тръгнал от Калифорния към столицата Вашингтон, посочи полицията, като уточни, че следователи "проверяват съдебното минало на заподозрения, за да научат повече за причините, поради които той е пристигнал във Вашингтон".

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