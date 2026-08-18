Почти 100 дрона и пожари в Москва (ВИДЕО)

Руската столица на Москва стана обект на нова масирана украинска атака с далекобойни дронове тази нощ. След полунощ московско време до 15 минути преди 6:00 часа са свалени вече 93 безпилотни машини, съобщава кметът на Москва Сергей Собянин в своя официален канал в Телеграм. За периода от вчера вечерта до 5:00 сутринта 620 далекобойни дрона са полетели към Москва, а 180 са били унищожени в Московска област, добавя кметът на руската столица в отделна публикация. И казва, че на местата, където са се разбили дронове, работят аварийните служби.

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Видеокадри в Телеграм показват поне два удара в жилищната част на града. Изглежда цел е била Московската рафинерия в Капотня – отново. Засега обаче няма потвърждение дали нефтопреработвателното предприятие е било уцелено. Все още няма и информация дали има пострадали хора предвид кадрите на пожари в жилищни райони.

Според украински мониторингови канали, тази нощ към цели в Русия са изстреляни около 440 далекобойни дрона. Москва беше обект на украинска въздушна атака само преди около 48 часа. Тогава обаче бяха нанесени сериозни щети и то в една от най-големите логистични бази на Wildberries - 7 от 10-те и най-големи складови бази вече са поразени от Украйна - ОЩЕ: 600 дрона към Москва и областта: Украинците подпалиха два големи склада на Wildberries (ВИДЕО)