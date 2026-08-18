Без милост: Русия и Украйна навлязоха в най-свирепата фаза на "тотална война"

Войната на Русия срещу Украйна навлезе в най-ожесточената си фаза и все повече приема формата на "тотална война", в която е впрегнато всичко и в която обект на атаки са не само военните сили, но и икономиката, инфраструктурата и цивилното население. Това е формат, в който са мобилизирани всички държавни ресурси и систематично се унищожава икономическият потенциал на противника. Това се казва в статия на Kyiv Independent.

"Две големи и добре въоръжени държави са впримчени в екзистенциална въоръжена борба. Стотици хиляди жертви. Масова мобилизация. Систематични кампании за дългосрочни удари срещу икономиката и инфраструктурата на противника. Бюджетите за отбрана поглъщат огромни държавни разходи. Всички тези фактори извикват образа на "тотална война", в която държавата, обществото и икономиката са не само активни участници във военните усилия, но и цел на вражески атаки", се казва в статията.

Всъщност трябва да се направи уточнението, че агресорът Русия от самото начало на пълномащабната война удря регулярно и целенасочено енергийната мрежа на Украйна, пристанищата й, промишлени обекти в опит да срине украинската икономика, а така също умишлено атакува цивилното население. Украйна от своя страна едва в последните месеци с нарастването на производството си на собствени дронове и ракети получи възможност да атакува руския тил - петролните рафинерии, логистични центрове, заводи, произвеждащи оборудване за фронта, руски танкери. Киев започна да атакува и обекти на компании като Wildberries, за да им нанесе сериозни икономически загуби.

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Тоест и двете страни се опитват да поставят врага на колене икономически, с тази съществена разлика, че Русия, отново, унищожава критична инфраструктура, което представлява значителна заплаха за населението - последните данни на украинското разузнаване са, че новите й удари ще бъдат насочени този път главно срещу водопреносната мрежа и водоизточниците.

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