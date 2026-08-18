Азербайджан впрегна Интерпол да издири трима знакови руснаци, говорили да си бъде като в СССР

Азербайджан е обявил за международно издирване водещия на "Москва 24" и преподавател във Висшето училище по икономика в Москва Иван Князев, политическия консултант Семьон Уралов и съветника на руския министър на транспорта Алексей Чадаев. Това съобщи азерската информационна агенция АПА, позовавайки се на Главната прокуратура на Азербайджан.

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Според азербайджанските следователи, на 14 юли и 13 август те са призовавали в YouTube канала на Уралов за насилствени действия срещу Азербайджан, сваляне на конституционния му ред и нарушаване на териториалната му цялост, както и за тероризъм и подбуждане към етническа омраза. Срещу всичките трима са образувани наказателни дела по съответните членове.

Азербайджански съд арестува задочно Князев, Уралов и Чадаев. Главната прокуратура на страната е изпратила искания "до компетентни държавни органи за локализиране на обвиняемите в държави партньори", задържането им и екстрадирането им в Азербайджан. И тримата са обявени за международно издирване чрез Интерпол - а какво говори един от тях в смисъл как трябвало всичко да си бъде като в СССР, чуйте:

По-рано, на 17 август, АПА съобщи, че Бахтияр Хасанов, лидерът на азербайджанската диаспора в Москва, е бил депортиран от Русия. Той е бил държан във временен център за задържане на мигранти от юни. Руското му гражданство е било отнето миналата година.

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