Войната в Иран::

Победа за природозащитниците: САЩ спря изграждането на граничната ограда в парк "Биг Бенд"

18 август 2026, 6:08 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Победа за природозащитниците: САЩ спря изграждането на граничната ограда в парк "Биг Бенд"

Правителството на САЩ спря строителството на гранична ограда в националния парк "Биг Бенд" в щата Тексас, съобщи шефът на граничната охрана. Проектът предизвика критики и от двете партии в Конгреса заради потенциалното му въздействие върху ландшафта и дивата природа на парка. Работни екипи бяха започнали да разчистват терена в парка по-рано този месец за изграждане на пътища и гранична ограда, което предизвика протести и съдебни дела с цел спиране на работата.

ОЩЕ: Съдия в Тексас освободи 5-годишно дете, задържано от имиграционните и митнически агенти на ICE

"Снощи спрях временно всички дейности в този парк, що се отнася до строителството, докато не успея да отида на място и да направя лична оценка, както и да поговоря с някои заинтересовани страни", заяви шефът на Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ Родни Скот в публикация в социалните мрежи.

Той добави, че агенцията ще продължи да извършва планиране и оценка, докато служителите преразглеждат проекта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Американският президент Доналд Тръмп набляга на изграждането или укрепването на бариери по границата между САЩ и Мексико като част от своята антиимиграционна политика. Усилията на неговото правителство да разшири граничната инфраструктура в парка, намиращ се на около 400 км югоизточно от Ел Пасо обаче срещнаха съпротива от страна на местни официални представители, природозащитници и някои републиканци от Тексас, съобщи Reuters, цитирана от БТА.

Републиканците контролират изпълнителната, законодателната и съдебната власт в Тексас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Мексико Тексас национален парк гранична ограда
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес