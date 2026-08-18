Победа за природозащитниците: САЩ спря изграждането на граничната ограда в парк "Биг Бенд"

Правителството на САЩ спря строителството на гранична ограда в националния парк "Биг Бенд" в щата Тексас, съобщи шефът на граничната охрана. Проектът предизвика критики и от двете партии в Конгреса заради потенциалното му въздействие върху ландшафта и дивата природа на парка. Работни екипи бяха започнали да разчистват терена в парка по-рано този месец за изграждане на пътища и гранична ограда, което предизвика протести и съдебни дела с цел спиране на работата.

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"Снощи спрях временно всички дейности в този парк, що се отнася до строителството, докато не успея да отида на място и да направя лична оценка, както и да поговоря с някои заинтересовани страни", заяви шефът на Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ Родни Скот в публикация в социалните мрежи.

Той добави, че агенцията ще продължи да извършва планиране и оценка, докато служителите преразглеждат проекта.

I spent my day watching the place I love more than anything in the world be irreversibly destroyed for no reason.



There is not a single logical explanation for what DHS and its contractors are doing to Big Bend. It has become perfectly clear: they are using the destruction of… pic.twitter.com/DRuLzoqHXz — Laiken Jordahl (@LaikenJordahl) August 16, 2026

Американският президент Доналд Тръмп набляга на изграждането или укрепването на бариери по границата между САЩ и Мексико като част от своята антиимиграционна политика. Усилията на неговото правителство да разшири граничната инфраструктура в парка, намиращ се на около 400 км югоизточно от Ел Пасо обаче срещнаха съпротива от страна на местни официални представители, природозащитници и някои републиканци от Тексас, съобщи Reuters, цитирана от БТА.

Републиканците контролират изпълнителната, законодателната и съдебната власт в Тексас.