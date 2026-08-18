Метрото в София с удължено работно време за мача "Левски" - АЕК

Столичното метро ще се движи днес (18 август) с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между "Левски" и гръцкия отбор АЕК (Атина). Срещата започва в 22 часа на Националния стадион "Васил Левски" като се очакват повече от 38 000 зрители. Това е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

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Заради големия интерес Столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора.

Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20:00 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване.