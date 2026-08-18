Създават временни мигрантски центрове в Сеута

Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Сеута. Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки, предаде БНР. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст - определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Още: ЕС обвини социалните мрежи за кризата в Сеута

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Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Сеута с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета „Санчес“.

На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището.

Припомняме, че след като постави ултиматум на Италия да прекрати граничните проверки, въведени отново в отговор на мигрантската криза в испанския ексклав Сеута в Северна Африка, Испания обяви, че граничните й служители започват проверки на самоличност и национална принадлежност на пристигащите в кралството по въздух и вода хора от Италия, предадоха Ройтерс и Франс прес. Този режим на граничен контрол ще продължи до 7 септември тази година, уточни испанското правителство.

Решението е в контекста на спора между двете страни относно въпроса за незаконната миграция, отбелязва Ройтерс. Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви днес, че Италия отхвърля ултиматума на Испания за прекратяване на граничните проверки по въздух и море до 9 август.

Проверки за самоличност, национална принадлежност и валидни визи ще се правят на италиански пасажери и на граждани на други страни, пристигащи с полети и с кораби от Италия "в контекста на постоянния натиск във връзка с нелегалната миграция" от италианска страна, казва правителството на Испания.

Испания заявява, че мерките се налагат предвид мерките, прилагани от Италия на основание на миграционната вълна от 72 000 души, влезли в испанския ексклав Сеута в края на миналия месец.

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