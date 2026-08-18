Не можем да обикаляме и да защитаваме всички, особено когато те не ни помагат

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - на поредния му брифинг в Белия дом, изпълнен с поредната порция клишета, на първо място за Иран и докъде стигнаха нещата там, след като Тръмп подпали война на 28 февруари, 2026 година и не може сега да се измъкне от последствията - ОЩЕ: Рекордно нисък рейтинг за Тръмп, той упорства с темата "Иран", която го срива политически (ВИДЕО)
Trump: “We can’t keep traveling all over the world and defending all these countries, especially when they’re not willing to help us.” pic.twitter.com/1J95JsMNTe— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026
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