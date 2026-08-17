Часове до търговската война: Какво иска Тръмп от Отава преди крайния срок на 19 август

Крайният срок 19 август, от който САЩ планират да въведат нови мита от 50% върху редица стоки от Канада, наближава. Според президента на САЩ Доналд Тръмп новите мита са в отговор на канадските ответни мерки върху произведените в САЩ автомобили и на решенията на някои канадски провинции да спрат продажбата на американски алкохол. Новите мита могат да засегнат сериозно отрасли като дърводобива и винопроизводството затова канадският премиер Марк Карни активизира отново преговорите с Вашингтон в опит да предотврати влизането им в сила.

Миналия месец Тръмп също така отказа да удължи действието на Северноамериканското търговско споразумение, което означава, че то вече ще подлежи на ежегоден преглед.

Агенция Ройтерс отбелязва някои от основните проблеми, определени от Службата на търговския представител на САЩ (USTR) в доклада ѝ за търговските отношения с Канада за 2026 г.

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Млечните продукти и системата за управление на доставките на Канада

Вашингтон критикува канадската система за управление на доставките в секторите на млечните продукти, птицевъдство и производство на яйца, като твърди, че производствените и тарифните квоти ограничават достъпа на американските износители до канадския пазар. Отава налага мита, които могат да надхвърлят 200%, върху вноса над определените квоти.

САЩ освен това са несъгласни с начина, по който Канада прилага квотите за внос на млечни продукти, и изразяват опасения относно политиките за определяне на цените на млякото и достъпа на американски млечни продукти до канадския пазар. Правителството на премиера Марк Карни вече заяви, че системата за управление на доставките няма да бъде предмет на преговори.

Инициативата „Купувай канадско“

САЩ твърдят, че новата канадска инициатива „Купувай канадско“ дава предимство на канадски компании и на стоки, произведени в страната, като стомана, алуминий и дървен материал, при големи държавни поръчки.

Вашингтон възразява и срещу мерки, приети от провинции като Онтарио, Квебек и Британска Колумбия, които ограничават или поставят в по-неблагоприятно положение американски доставчици при обществените поръчки.

Вино, бира и спиртни напитки

Повечето канадски провинции контролират разпространението на алкохол чрез държавни бордове за продажба на алкохолни напитки. Според САЩ те създават редица бариери, включително ограничения за включването на определени продукти в търговската мрежа.

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Спорът се изостри, след като няколко провинции спряха продажбата на американски алкохол в отговор на митата, наложени от Тръмп върху канадски стоки миналата година. Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд отказва да върне американския алкохол по рафтовете в магазините, докато митата не бъдат премахнати или не бъде постигнато ново търговско споразумение.

Данък върху дигиталните услуги и онлайн стриймингът

САЩ продължават да следят канадския данък върху цифровите услуги, който Отава обеща да отмени, но според доклада на Службата на търговския представител на САЩ от март, до края на 2025 г. той все още не е бил премахнат.

Вашингтон също има опасения относно канадския Закон за онлайн новините, който задължава големите дигитални платформи да компенсират канадските медии, както и относно правилата за онлайн стрийминга, според които определени услуги трябва да правят вноски в канадската система за радио- и телевизионно излъчване.

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Селско стопанство и семена

Вашингтон твърди, че канадската система за регистрация на семена е бавна и тромава, което ограничава достъпа до пазара за някои американски износители. САЩ продължават да възразява и срещу ограниченията върху вноса на определени пресни плодове и зеленчуци.

Интелектуална собственост

Канада продължава да фигурира в списъка за наблюдение на Службата на търговския представител на САЩ заради защитата на интелектуалната собственост.

САЩ посочват опасения относно продажбата на фалшифицирани и пиратски стоки, включително в търговския център „Пасифик Мол“ (Pacific Mall) в Торонто, както и проблеми, свързани с патентната защита и географските означения.

Енергийният пазар на провинция Алберта

САЩ твърдят, че електроенергийният пазар на провинция Алберта продължава да поставя американските производители на електроенергия в по-неблагоприятно положение.

Според Вашингтон участници на пазара са се оплакали, че електроенергията, произведена в съседния американски щат Монтана, получава по-нисък приоритет от електроенергията на същата цена, произведена в Алберта, което ограничава достъпа до енергийния пазар на провинцията.

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Ценообразуване на лекарствата

Вашингтон твърди, че канадският Съвет за преглед на цените на патентованите лекарства (PMPRB) несправедливо потиска цените на иновативните медикаменти, тъй като при сравняването на цените не включва САЩ и Швейцария в групата държави, използвана като база.

Американската фармацевтична индустрия твърди, че този подход изкуствено намалява стойността на иновативните лекарства на канадския пазар.