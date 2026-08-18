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Тръмп не се е отказал от идеята Ормузкият проток да стане американска територия (ВИДЕО)

18 август 2026, 6:07 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп не се е отказал от идеята Ормузкият проток да стане американска територия (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да подкрепя идеята за обявяване на Ормузкия пролив за територия на САЩ. "Мисля, че това е чудесна идея", каза той пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП. Тръмп за пореден път изрази мнението, че САЩ де факто контролират пролива. Според него този контрол се осигурява от морската блокада на Иран, провеждана от американските военноморски сили. Още: Иран с ултиматум към САЩ: Изтече ли срокът, няма да чака повече

САЩ контролират Ормуз

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"Ние контролираме пролива чрез нашата блокада. Блокадата е много ефективна", заяви президентът на САЩ.

По-рано през август Тръмп заяви, че може да обяви Ормузкия пролив за "територия на САЩ". През последните месеци властите в САЩ редовно заявяват, че контролират този стратегически важен пролив. Иранската страна, от своя страна, периодично опровергава тези твърдения.

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Доналд Тръмп САЩ Ормузкия пролив Ормузки проток
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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