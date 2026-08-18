Тръмп не се е отказал от идеята Ормузкият проток да стане американска територия (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да подкрепя идеята за обявяване на Ормузкия пролив за територия на САЩ. "Мисля, че това е чудесна идея", каза той пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП. Тръмп за пореден път изрази мнението, че САЩ де факто контролират пролива. Според него този контрол се осигурява от морската блокада на Иран, провеждана от американските военноморски сили. Още: Иран с ултиматум към САЩ: Изтече ли срокът, няма да чака повече

САЩ контролират Ормуз

Trump: “I like the idea of declaring the Strait of Hormuz US territory. We completely control this strait.” pic.twitter.com/aozBgHvkh9 — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

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"Ние контролираме пролива чрез нашата блокада. Блокадата е много ефективна", заяви президентът на САЩ.

По-рано през август Тръмп заяви, че може да обяви Ормузкия пролив за "територия на САЩ". През последните месеци властите в САЩ редовно заявяват, че контролират този стратегически важен пролив. Иранската страна, от своя страна, периодично опровергава тези твърдения.

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