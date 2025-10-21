Войната в Украйна:

Отново измамен: Тръмп е отменил срещата с Путин

21 октомври 2025, 19:33 часа 36 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отменил плановете си за среща с Владимир Путин в близко бъдеще. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом. Среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, която трябваше да подготви срещата на върха Путин-Тръмп в Будапеща, също няма да се проведе, е съобщил източникът.

Подготовката за срещата на върха в Будапеща, която Тръмп обяви след телефонен разговор с Путин и която той се надяваше да проведе в рамките на следващите две седмици, е преустановена, е съобщил източник и пред NBC News.

Според Ройтерс втората среща лице в лице между американския президент и руския лидер се е провалила, след като стана ясно, че Путин не желае да прави отстъпки и продължава да отправя радикални искания.

Още: Лавров възмутен: Тръмп беше разбрал "първопричините" за войната, как така иска да спрем по настоящите фронтови линии?

"Руснаците искаха твърде много и на американците им стана ясно, че няма да има сделка за Тръмп в Будапеща", е заявил пред агенцията европейски дипломат, запознат със ситуацията. 

Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия

Елена Страхилова
