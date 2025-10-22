Работниците сменяни с роботи: Amazon няма да наеме над половин милион души

Amazon може да елиминира необходимостта от наемане на повече от половин милион работници в САЩ през следващите години. Компанията планира значително разширяване на автоматизацията, като замени работниците с роботи, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“, цитиран от БГНЕС. Вътрешни документи на компанията и интервюта разкриват, че отделът по роботика на Amazon има за цел да автоматизира три четвърти от дейността си. Стратегията може да позволи на американския гигант в електронната търговия да избегне наемането на над 160 000 нови работници само до 2027 г., а усилията могат да спестят 12,6 милиарда долара между 2025 и 2027 г.

Удвоява продажбите, без да инвестира в хора

Amazon прогнозира, че до 2033 г. продажбите на продукти ще се удвоят, без да се налага съответно увеличаване на работната сила.

Компанията твърди, че автоматизацията ще освободи служителите от повтарящи се задачи и ще създаде нови технически позиции в областта на поддръжката и инженеринга на роботи.

Вестникът съобщи, че Amazon формулира публичните си съобщения относно автоматизацията, като предпочита термини като „усъвършенствана технология“ и „кобот“ вместо „роботи“ или „автоматизация“, за да избегне негативната реакция на обществеността.

Все пак наема четвърт милион работници за празниците

Amazon оспори съдържанието на доклада, заявявайки, че документите са непълни и не отразяват цялостната стратегия на компанията за наемане на персонал.

Говорителят Кели Нантел каза пред „Ню Йорк Таймс“, че Amazon планира да наеме 250 000 работници за предстоящия празничен сезон. Компанията обаче отказа да посочи колко от тези позиции ще бъдат постоянни.

От 2018 г. насам работната сила на Amazon в САЩ е нараснала значително, достигайки приблизително 1,2 милиона служители.

