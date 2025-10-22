Генералният секретар на НАТО пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще пристигне днес на двудневно посещение във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като се позова на неговия екип. Рюте и Тръмп ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир", каза служител на алианса пред АФП.

Още: Над половината членки на НАТО се включват в инициативата PURL - оръжия от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО отдавна развива отношенията си с президента на САЩ, за да придобие влияние по "горещи въпроси" като войната в Украйна, отбелязва Франс прес. Европейските лидери се опасяват от постигането на споразумение в ущърб на Украйна и сигурността на Европа като цяло.

Още: Рюте: Ако Русия е достатъчно глупава, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война

Техните притеснения се засилиха след срещата между президента на САЩ и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом в петък, посочва АФП. Според високопоставен представител на украинските власти Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да отстъпи целия Донбас на Русия. Европейските лидери продължават да призовават от своя страна за засилване на натиска върху Русия, включително от САЩ, чийто президент засега отказва да затегне санкциите срещу нея.

Още: Рюте се подиграва на руска подводница: "Повече търси механик, отколкото враг" (ВИДЕО)