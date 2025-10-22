Неофициално: Тръмп освобождава Пъф Деди още тази седмица

Рапърът Шон "Диди" Комбс, познат през годините още като Пъф Деди и Пи Диди, беше осъден в началото на месец октомври на четири години затвор за проституция. Продуцентът беше оправдан по други по-тежки обвинения, като трафик на хора с цел сексуална експлоатация, свързан с наркотици. Самият Диди подаде жалба срещу присъдата си в понеделник, 21 октомври. Въпреки това, според високопоставени служители на Белия дом, цитирани от TMZ, президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да смекчи присъдата на Комбс.

Още: Пъф Деди е поискал от Тръмп да бъде помилван (ВИДЕО)

Те обясняват, че републиканецът ще направи това, което счита за "подходящо", и дори говорят за възможността да освободи рапъра още тази седмица. Диди Комбс е излежал 13 месеца от присъдата си и му остават още 50 месеца. Тръмп обаче би бил склонен да намали присъдата. Това не би било изненадващо, тъй като миналия петък той вече освободи конгресмена Джордж Сантос. Известно е, че Диди и Тръмп са провели няколко разговора през последните месеци и дори последният е помолил президента да го помилва.

Тръмп има правомощията да смекчи присъдата на подсъдим

Снимка: Getty Images

След като молбата на Диди за помилване беше направена публично достояние, неговият екип от адвокати се свърза с Белия дом, за да я обсъди. Самият Тръмп заяви, че "разглежда" молбата. Спекулира се, че следващите няколко дни могат да бъдат ключови за вземането на решение по случая на Комбс.

Още: Подсъдимият Шон "Диди“ Комбс моли за милост: Преродих се духовно

Президентът на САЩ има правото да смекчи присъдите на обвиняемите, което е правомощие, с което разполага всеки държавен глава на САЩ. Живеещият в Белия дом е този, който има последната дума при такива решения, така че ще бъде интересно да се види каква роля ще поеме той в евентуалното смекчаване на присъдата на музикалния продуцент, пише "Marca".