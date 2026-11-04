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Заради липса на гориво: Герaсимов наредил спиране на руското настъпление в Донбас (ВИДЕО)

04 ноември 2026, 0:52 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Заради липса на гориво: Герaсимов наредил спиране на руското настъпление в Донбас (ВИДЕО)

Руският главнокомандващ Валерий Герасимов е наредил край на есенната настъпателна кампания и преминаване към отбранителни операции, твърди украинският военен анализатор Михаил Рогоца. Според него, причината за това е недостиг на гориво за настъпващата досега армия.

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Рогоца твърди, че значителна част от запасите от гориво, натрупани за настъплението, се пренасочват към Москва заради дефицитите, дошли след украинските удари по руските петролни рафинерии. Въпреки това се очаква руснаците да продължат своите локализирани атаки, което ще позволи на командирите им да докладват за допълнителни териториални придобивки.

„Превземането на Краматорск и Славянск е невъзможно с настоящото ниво на снабдяване“, смята Рогоца. Според неговата оценка, кремълските планове за завладяване на целия Донбас до края на 2026 г. са провалени, а постигането на тази цел дори през 2027 г. би било изключително трудно.

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Русия Валери Герасимов недостиг на горива война Украйна Валерий Герасимов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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