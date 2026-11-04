Заради липса на гориво: Герaсимов наредил спиране на руското настъпление в Донбас (ВИДЕО)

Руският главнокомандващ Валерий Герасимов е наредил край на есенната настъпателна кампания и преминаване към отбранителни операции, твърди украинският военен анализатор Михаил Рогоца. Според него, причината за това е недостиг на гориво за настъпващата досега армия.
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Рогоца твърди, че значителна част от запасите от гориво, натрупани за настъплението, се пренасочват към Москва заради дефицитите, дошли след украинските удари по руските петролни рафинерии. Въпреки това се очаква руснаците да продължат своите локализирани атаки, което ще позволи на командирите им да докладват за допълнителни териториални придобивки.
🫡 Gerasimov reportedly orders a halt to Russia's Donbas offensive amid fuel shortages According to Ukrainian military analyst Mykhailo Rohoza, Russian Chief of the General Staff Valery Gerasimov has ordered an end to the autumn offensive campaign and a transition to defensive operations. The reason: fuel shortages. Rohoza claims that a significant portion of the fuel stockpiled for the offensive is being redirected to Moscow amid shortages following Ukrainian strikes on Russian oil refineries. However, localized assaults are expected to continue, allowing Russian commanders to report further territorial gains. “Capturing Kramatorsk and Sloviansk is impossible with the current level of supplies,” Rohoza believes. In his assessment, the Kremlin's plans to seize all of Donbas by the end of 2026 have failed, and achieving that goal even in 2027 would be extremely difficult.— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026
„Превземането на Краматорск и Славянск е невъзможно с настоящото ниво на снабдяване“, смята Рогоца. Според неговата оценка, кремълските планове за завладяване на целия Донбас до края на 2026 г. са провалени, а постигането на тази цел дори през 2027 г. би било изключително трудно.
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