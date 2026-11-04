Съединените щати поръчват над 1000 нови крилати ракети с голям обсег за Украйна

Военновъздушните сили на САЩ са поискали от отбранителни компании да се свържат с тях за възможността за доставка на нова крилата ракета, предназначена за Украйна. Потенциалните изпълнители са помолени да предоставят подробности за възможностите си за доставка на ракети с голям обсег по програмата за боеприпаси с удължен обсег (ERAM), съобщава Air Force Times. Отбелязва се, че срокът за отговор е 19 ноември, като в искането са очертани някои от техническите спецификации на ракетата. Тя трябва да бъде с тегло приблизително 230 кг, с обхват над 250 морски мили или 463 км и скорост над 0,6 Маха. Точността на попадение на разстояние не трябва да е повече от 10 метра от целта, дори в условия на радиосмущения. В допълнение към експлозивните и фрагментационни ефекти, боеприпасът трябва да има и ограничена проникваща способност при удар.

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Американските военновъздушни сили описаха новото оръжие като „крилата ракета от следващо поколение, проектирана да осигури достъпни, масово произвеждани възможности в бойни условия“. Изданието припомня, че през 2024 г. Военновъздушните сили на САЩ са възложили договор на две малки отбранителни компании – Zone 5 Technologies и CoAspire – за разработване на прототипи на ракетата с голям обсег. През януари 2026 г. Военновъздушните сили на САЩ вече са провели изпитание на бойна глава с реална детонация във военновъздушната база Еглин във Флорида.

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В информацията се отбелязва още, че подобно бързане е очевидно и в искането за информация, като компаниите трябва да започнат да доставят първите от над 1000 ракети ERAM не по-късно от три месеца след възлагането на договора. Така доставките трябва да бъдат завършени в рамките на 15 месеца.

По-рано САЩ одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна

Припомняме, че Държавният департамент на САЩ преди това одобри продажбата на 500 ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на Украйна за 2,1 милиарда долара. Цената за покупка ще бъде осигурена от Канада, Германия и Норвегия. Известно е, че Украйна ще получи ракети PAC-3 MSE. Доставката ще включва също класифицирани и несекретни резервни части за ракетите и други свързани логистични и програмни артикули.

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Въпреки това, както съобщи журналистът на Радио „Свободна Европа“/Радио „Либърти“ Алекс Рауфогъл, позовавайки се на собствени източници, доставката на 500 ракети PAC-3 MSE на Украйна няма да се осъществи преди 2030 г. Това не решава острия недостиг на ракети-прехващачи, от които Украйна отчаяно се нуждае преди тази зима.

Министърът на отбраната на Нидерландия Дилън Йесилгоз-Зегериус подчерта, че Нидерландия, заедно със своите партньори , полага усилия за ускоряване на доставката на ракети-прехващачи PAC-3 MSE на Украйна.