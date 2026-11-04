20 електроцентрали повредени за един ден: Ще издържи ли Украйна на по-нататъшни удари?

В резултат на ударите на руските сили в нощта на 3 ноември бяха наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването в няколко области на Украйна и столицата. Общо около 20 енергийни съоръжения са повредени в цяла Украйна, съобщи в интервю за УНИАН Александър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания. „По време на днешната атака около 20 енергийни съоръжения бяха засегнати в цяла Украйна – или от отломки, или директно“, казва Харченко. Той добави, че по време на атаката на 3 ноември Русия се е съсредоточила върху мрежи с високо напрежение и съоръжения за производство на електроенергия.

„Няколко топлоелектрически централи бяха ударени, предимно в енергийния регион Кривой Рог-Днепър, както и в Харков. Това означава, че този път те са се насочили към изток“, отбеляза експертът. Според него, през последните седмици врагът многократно е атакувал всички топлоелектрически централи, разположени в района на Кривой Рог-Днепър.

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Освен това Русия атакува високоволтови подстанции, захранващи Киев с ток. „Ударите бяха насочени към няколко подстанции. Когато сте атакувани от стотици дронове и десетки ракети, има щети и жертви“, обясни той.

В същото време, според специалиста, последиците от тези удари не са били катастрофални. „Не бих казал, че ситуацията е изключително критична. Това беше просто поредната атака. Тя се вписва в базовия сценарий, който очаквахме за отоплителния сезон. Вълни от атаки с повишена интензивност, като днешната, се случват приблизително на всеки три седмици. Поддържаме темпото доста добре“, казва експертът.

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Според него, възстановяването на електрозахранването вече е в ход и повечето аварийни прекъсвания ще бъдат превърнати в рутинни планирани ограничения до вечерта.

Къде е най-лоша ситуацията?

Харченко отбеляза, че столицата не е в по-лошо положение в резултат на нападението. „Всички фронтови региони определено са в по-трудно положение. Сумска, Харковска и Черниговска области определено са в по-трудно положение от Киевска“, уточни експертът.

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Според него, особеността на атаките е, че врагът може да удари регионални разпределителни мрежи, като по този начин причини мащабни прекъсвания в определени региони. „Тоест, те нанасят удар по някакъв енергиен хъб. В региони, където се случват такива удари, ситуацията е трудна през първите 24 часа, но след това съоръженията се възстановяват“, обяснява експертът.

Руските удари

Във вторник, 3 ноември, сутринта в няколко области на Украйна бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Тези прекъсвания бяха осъществени в Киевска, Днепропетровска, Черниговска и Черкаска области, както и в Одеска и Сумска области.

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В резултат на атаки по енергийната инфраструктура на столицата, електрозахранването на основните водоснабдителни съоръжения на Киевския водоснабителен канал беше прекъснато. Вследствие на това водоподаването в Киев беше временно преустановено.