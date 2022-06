Десетки нелегални мигранти бяха открити мъртви в ремаркето на камион в Тескас (ВИДЕО)

Местни медии съобщиха, че броят на загиналите е 42 души, и че камионът е бил открит близо до железопътна линия в затънтен район на квартал "Саутуест сайд" в покрайнините на града.

Снимки от мястото на събитието, качени в Twitter, показват множество полицейски коли и линейки, наобиколили голям камион.

Температурите в Сан Антонио, който се намира на около 250 км от мексиканската граница достигнаха над 39градуса с висока влажност на въздуха, посочва Reuters, цитирана от БТА.

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: 20+ people found dead inside truck in San Antonio, Texas#SanAntonio l #TX

According to emergency personnel, a majority of victims are migrants. The truck was found abandoned in the city’s southwestern edge.

More information as soon as it becomes available. pic.twitter.com/oR0RO935jR